محادثات كروية بين إيران والسعودية

أجرى رئيسا الاتحادين الإيراني والسعودي لكرة القدم، مهدي تاج وياسر المسحل، محادثات حول القضايا المتعلقة باللعبة، وذلك على هامش المؤتمر الـ73 للاتحاد الدولي لكرة القدم، في رواندا.

كما التقى رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم، مهدي تاج أيضا، برئيس لجنة حكام الـ"فيفا" الإيطالي بيير لويجي كولينا وبحث معه موضوع ادخال نظام التحكيم بمساعدة تقنية الفيديو (VAR) في الدوري الايراني لكرة القدم.

وقد وجه تاج دعوة لكولينا للقيام بزيارة إيران لمتابعة موضوع استخدام هذا النظام ضمن مباريات الدوري الإيراني لكرة القدم.

المصدر: "farsnews.ir"