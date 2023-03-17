بعد قرعة دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يوجه "إنذارا" لبايرن ميونخ (فيديو)

وجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة قوية، بذكريات الماضي البعيد" لمنافسه في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، نادي بايرن ميونخ الألماني.

وأسفرت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة نيون السويسرية، عن "نهائي مبكر" بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

ونشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد إجراء القرعة مباشرة، مقطع فيديو لثلاثية نجمه السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في مرمى بايرن ميونخ (3-2)، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014، في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Throwing back to @aguerosergiokun's hat-trick against Bayern in 2014! 🌟⏮️ pic.twitter.com/3b7lJActou — Manchester City (@ManCity) March 17, 2023

يذكر أن مانشستر سيتي تأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، على حساب منافسه الألماني لايبزيغ الألماني، بفوزه الساحق عليه (7-0) في مباراة الإياب التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "الاتحاد"، وذلك عقب تعادلهما (1-1) في لقاء الذهاب.

إقرأ المزيد

بينما أطاح نادي بايرن ميونخ بمنافسه الفرنسي باريس سان جيرمان، بتغلبه عليه في عقر اره بهدف في مباراة الذهاب، وأكد علو كعبه عليه في لقاء الإياب أيضا، بفوزه عليه بهدفين من دون رد، على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

ومن المقرر تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم الأربعاء 12 أبريل المقبل، على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، على أن يستضيف ملعب "أليانز أرينا" حصن بايرن ميونخ لقاء الإياب يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023.

وسيلعب الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في "نهائي مبكر آخر" مع الفائز من مواجهة تشيلسي وريال مدريد في الدور نصف النهائي "للتشامبيونز ليغ"، خلال شهر مايو المقبل.

المصدر: RT