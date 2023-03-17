قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي.. اليونايتد بمواجهة إشبيلية

أقيمت قرعة ربع نهائي ونصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك في مدينة "نيون" السويسرية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن المواجهات التالية:

مانشستر يونايتد (إنجلترا) Х إشبيلية (إسبانيا)

يوفنتوس (إيطاليا) Х سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

باير ليفركوزن (ألمانيا) Х أونيون سان جيلواز (بلجيكا)

فاينورد (هولندا) Х روما (إيطاليا).

نصف النهائي:

الفائز من المباراة 2 (يوفنتوس - لشبونة) Х الفائز من المباراة 1 (مانشستر يونايتد - إشبيلية)



الفائز من المباراة 4 (فاينورد - روما) Х الفائز من المباراة 3 (بايرن ليفركوزن - سان جيلواز).

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مواعيد مباريات ربع نهائي اليوروباليغ:

وفقا لما أعلنه "يويفا" عبر موقعه الرسمي، ستقام مباريات الذهاب من دور ربع نهائي اليورويا ليغ يوم 13 أبريل 2023، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 20 أبريل 2023.

أما مباريات نصف النهائي، ستقام مواجهات الذهاب يوم 11 مايو 2023، فيما تلعب مباريات الإياب في تاريخ 18 مايو 2023.

بينما تم تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة اليوروبا ليغ في يوم 31 مايو 2023، على أن يحتضن المباراة ملعب "بوشكاش آرينا" في العاصمة الهنغارية بودابست.

المصدر: RT