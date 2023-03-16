الخيمة الرمضانية.. فريق آخر ينظم إفطارا جماعيا للمسلمين على ملعبه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، أمس الأربعاء، عن نيته إقامة إفطار جماعي خلال شهر رمضان المقبل، على أرض ملعب الفريق "فيلا بارك".

وأصدر نادي أستون فيلا بيانا عبر موقعه الرسمي، كشف فيه عن إقامة فطور مفتوح للمسلمين، يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2023.

وجاء في البيان: "تتخذ مؤسسة أستون فيلا خطوات لدعم الموظفين والمشاركين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك، وهو وقت للصيام والصلاة والتفكير للأعضاء المسلمين في مجتمعنا".

وأضاف: "يسعدنا أن نعلن أن فيلا بارك المكان الشريك في برمينغهام للإفطار المفتوح لمشروع الخيمة الرمضانية، يوم الأربعاء 5 أبريل".

وتابع: "الإفطار المفتوح هو المبادرة الرئيسية لمشروع الخيمة الرمضانية، مما يزيد من الانسجام المجتمعي والانتماء وتحويل الغرباء إلى أصدقاء أثناء الإفطار".

يسعدنا أن نعلن مع @AVFCFoundation عن تنظيم إفطار مفتوح خلال شهر رمضان المبارك للمسلمين على ملعبنا فيلا بارك، يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل المقبل.💜#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/yOFt854D9y — أستون فيلا (@AVFCArabia) March 15, 2023

يذكر أن نادي تشيلسي أعلن يوم الاثنين الماضي، إقامة إفطار جماعي للمسلمين خلال شهر رمضان في الـ26 من مارس الجاري، في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندني.

المصدر: وسائل إعلام