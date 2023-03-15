حادث مروع لعائلة مدرب الهلال السعودي في الأرجنتين

تلقى الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، خبرا مفجعا، بعد انتهاء المباراة التي تخطى فيها الفتح (3-1)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتعرضت عائلة دياز، بحسب صحيفة "Ole"، لحادث مروري مروع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، نتج عنه وفاة زوجة ابن مدرب الهلال.



وأضافت الصحفية الأرجنتينية أن ابن دياز وحفيده دخلا المستشفى.. دون الكشف مزيد من التفاصيل بخصوص حالتهما الصحية.

الحادث المروري لإبن مدرب الهلال رامون دياز. https://t.co/wxdHq3FXGBpic.twitter.com/rtO0Wqbzvr — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 14, 2023

🚨 Olé :



تعرّض ميشيل ابن رامون دياز لحادث خطير وتوفيت زوجته، وتم إدخال ميشيل وابنه إلى المستشفى. pic.twitter.com/9vfIwqsb1o — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) March 14, 2023

وأعلنت الرابطة عن إلغاء المؤتمر الخاص بالمدرب الأرجنتيني بعد المباراة بسبب الحادثة المؤلمة.

وغادر دياز ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، الذي أقيمت عليه المباراة، عقب إطلاق صافرة نهاية اللقاء مباشرة، بعد علمه بالخبر.



يذكر أن لدى رامون دياز ابنا آخر إلى جانب إيميليانو، الذي يعمل مساعدا له، في الجهاز الفني لفريق الهلال.

المصدر: "وسائل إعلام"