فريق مغمور يطيح بلوكوموتيف موسكو (فيديو)

خرج فريق لوكوموتيف موسكو من الدور ربع النهائي للمرحلة الثانية من مسابقة كأس روسيا لكرة القدم على يد مضيفه المغمور "أكرون"، إثر هزيمته أمامه بركلات الترجيح مساء اليوم الثلاثاء.

تقدم "أكرون" فريق الدرجة الأولى، بهدف سجله اللاعب سيرغي ماكاروف مبكرا عند الدقيقة الـ14 من زمن الشوط الأول.

ورد فريق العاصمة موسكو بهدف التعادل عبر مهاجمه الغيني فرانسوا كامانو بحلول الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز "أكرون" من مدينة تولياتي، بنتيجة (7-6).

يذكر أن نادي لوكوموتيف موسكو يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس روسيا برصيد 9 ألقاب، متقدما بفارق لقبين على وصيفه تسيسكا موسكو، ويليهما في المركز الثالث فريقا سبارتاك موسكو وزينيت بطرسبورغ برصيد 4 ألقاب لكل منهما.

المصدر: RT