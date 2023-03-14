"فيفا" بصدد اتخاذ قرار يسر نادي الأهلي

يستعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، للموافقة على معايير التأهل لكأس العالم للأندية 2025.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن استحداث نظام جديد لبطولة كأس العالم للأندية، لتقام بمشاركة 32 فريقا كل 4 أعوام، بدءا من عام 2025، على أن يتم تحديد الدولة المستضيفة لاحقا.

وبحسب صحيفة تايمز البريطانية، فإن تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمنا التواجد في البطولة عن قارة أوروبا، بعد الفوز بآخر نسختين لدوري أبطال أوروبا.

وتنص القواعد على مشاركة 12 فريقا في أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من إفريقيا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، إضافة لمقعد للبلد المضيف، ومقعد لقارة أوقيانوسيا.

وحال تطبيق قاعدة تسمح لأبطال آخر 4 نسخ قبل البطولة، للمشاركة في البطولة، سيتمكن نادي الأهلي المصري من حجز مقعد مشارك في المونديال بنسخته الأولى في شكله الجديد، حيث إنه توج بنسخة عام 2021.

المصدر: وسائل إعلام