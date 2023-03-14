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قطر للاستثمارات الرياضية تسعى إلى ضم ناد إسباني إلى سلسلة أنديتها

الرياضة

قطر للاستثمارات الرياضية تسعى إلى ضم ناد إسباني إلى سلسلة أنديتها
AFP
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يدخل نادي مالاغا الإسباني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، دائرة اهتمام منظمة قطر للاستثمارات الرياضية.

وأكدت شبكة "COPE" الإسبانية أن الشركة القطرية التي تأسست في عام 2004، والتي يرأسها ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأت بالفعل التفاوض للحصول على ملكية الفريق الأندلسي الذي يمر بلحظة رياضية سيئة.

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ويتواجد مالاغا حاليا في مراكز الهبوط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث يحتل المركز 20 من أصل 22 فريقا، بعدما حصد 26 نقطة من 31 جولة من المسابقة.

لكن حتى تتمكن قطر للاستثمارات الرياضية من الاستحواذ على حصة الأغلبية في نادي مالاغا، سيكون على عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس النادي الأندلسي وأكبر المساهمين فيه استرداد 51% من أسهم النادي أولا.

وحسب التقرير، فإن عليه أن يودع 9 ملايين يورو في المحكمة من أجل استرداد هذه الحصة، ومن تلك اللحظة يمكن بيع النادي.

يذكر أنه إلى جانب باريس سان جيرمان، فإن قطر للاستثمارات الرياضية تمتلك نسبة 22% من أسهم نادي سبورتينغ براجا البرتغالي، وهو ما سيجعل مالاغا ثالث ناد يتواجد تحت مظلة هذه الإمبراطورية.

المصدر: goal

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