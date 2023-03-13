ميلان يهدر نقطتين على أرضه وفرصة الارتقاء إلى مركز الوصافة

خرج فريق ميلان بتعادل بمذاق الهزيمة أمام ضيفه المتواضع ساليرنيتانا (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو أصحاب الأرض "الروسونيري" في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم السنغالي بولايي ديا بهدف التعادل للضيوف مع انقضاء ساعة كاملة من بداية اللقاء الذي جرى على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

واكتفى نادي ميلان حامل اللقب، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 48 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع بدلا من القفز إلى مركز الوصافة، وانتزاعه من جاره اللدود إنتر ميلان، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام مضيفه المغمور سبيزيا (1-2) في المباراة الافتتاحية لمنافسات هذه الجولة، يوم الجمعة الماضي.

في المقابل يشغل نادي ساليرنيتانا المركز السادس عشر على سلم ترتيب "الكالتشيو" برصيد 26 نقطة.

المصدر: RT