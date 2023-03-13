منتخب روسيا سيحصل على نقاط تصنيف FIFA بناء على نتائجه في بطولة آسيا

أكد المسؤول الإعلامي لاتحاد كرة القدم في طاجيكستان، فريدون ساليف، أن المنتخبات المشاركة في البطولة الأولى لاتحاد كرة القدم لآسيا الوسطى، ستحصل على نقاط تصنيف FIFA بناء على نتائجها.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، عن فريدون ساليف، قوله: "ستقام البطولة في فترة التوقف الدولي FIFA لشهر يونيو، وستذهب جميع النقاط إلى التصنيف. هذه البطولة الأولى في التاريخ متفق عليها مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأعلن فريدون ساليف في تصريحات لقناة "ناتش تي في" الرياضية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن النسخة الأولى من بطولة اتحاد كرة القدم لآسيا الوسطى "CAFA"، ستقام بمشاركة المنتخب الروسي، ومن المقرر أن تقام مباريات مرحلة المجموعات في العاصمة الأوزبكية طشقند والقرغيزية بيشكيك، وتستمر البطولة في الفترة من 9 إلى 21 يونيو 2023.

وتأسس اتحاد آسيا الوسطى لكرة القدم "CAFA" في يونيو 2014 وهو أحد الاتحادات الإقليمية الخمسة للاتحاد الآسيوي.

وتم التأكيد على المشاركة في البطولة من قبل جميع أعضاء الاتحاد الستة: أفغانستان، إيران، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، وأوزبكستان.

المصدر: "russian.rt.com"