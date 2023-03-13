حكم سابق يكشف عن واقعة خطيرة ويفضح رئيس ريال مدريد

كشف الحكم السابق إدواردو إتورالدي جونزاليس، عن واقعة خطيرة له مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

وقال إتورالدي، في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "قناة ريال مدريد تنتقدني لأن هذه طريقة عملهم، وبما أنهم صحفيون، أدعوهم للتحقيق لمعرفة من الذي دعاني إلى غرفة منفصلة؟ تحققوا من الأمر. حتى تروا كيف يحاولون الضغط على أشخاص معينين".



وأضاف: "في مباراة 6-1 ضد ديبورتيفو لاكورونيا (عام 2010)، بعد أن انتهت المواجهة، كنت أغادر الملعب مع المساعدين، لكن هناك شخص حاول وضعي في غرفة، وكان يقول لي: أنا فقط أطلب منك أن تصفر لنا مثل برشلونة".

AFP

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وتابع: "إن هذا الشخص من ريال مدريد.. طلبت منه معرفة إذا ما كان يمزح، وقلت له إن الحديث انتهى".



وواصل: "أراد أن يضعني في الغرفة، لكنني قلت له لا، وبعد نصف ساعة أبلغت اللجنة الفنية للحكام.. بدا الأمر خطيرا للغاية، ولأن الموجودين في تلفزيون ريال مدريد هم صحفيون جيدون، دعهم يحققون في الأمر.. سأسهل عليهم الأمور، عليهم أن يبدأوا بالبحث عن هذا الشخص في النادي من الأعلى".



وأكمل: "لم يحدث لي هذا الموقف سوى مرة واحدة، لم يسبق أن وضعني رئيس في غرفة منفصلة. أنا مهتم بالحقائق".



وختم: "الشخص الذي وضعني في غرفة منفصلة كان فلورنتينو بيريز. ليس علي الاختباء. هناك تقرير بالواقعة لدى لجنة الحكام، لأنني أبلغتهم حتى يروا من الذي يضغط، لكن لا يوجد حكم فاسد".

المصدر: "وسائل إعلام"