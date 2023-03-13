سر الاحتفال بساعة حائط كبيرة.. أرسنال يحقق إنجازا تاريخيا في البريميرليغ

حقق أرسنال رقما تاريخيا، بعد فوزه الكبير على مضيفه فولهام، 3-0، مساء الأحد، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن مباريات الجولة 27 للبريميرليغ.

وسجل ثلاثية أرسنال كل من غابرييل ماغاليس وغابرييل مارتينيلي ومارتن أوديجارد.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن أرسنال أصبح أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية، يفوز في 5 ديربيات لندنية على التوالي خارج أرضه، دون استقبال هدف واحد.



وأشارت الشبكة، إلى أن الفرق الخمسة هي، كريستال بالاس (2-0)، برينتفورد (3-0)، تشيلسي (1-0)، توتنهام (2-0) وفولهام (3-0).

وعقب فوزهم الكبير على مضيفهم فولهام، احتفل نجوم نادي أرسنال في غرفة الملابس، وهم يحملون مجسما لساعة حائط كبيرة، مما أثار الكثير من التكهنات بشأن رمزية هذا الاحتفاء.

Arsenal stars pose with huge clock after Fulham win... and fans have theory why https://t.co/GGGd31gcFk — Sun Sport (@SunSport) March 12, 2023

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ومع اقتراب الموسم من نهايته، لا يشكك كثيرون أن أرسنال جاهز لرفع لقبه الأول منذ عام 2004.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن بعض المشجعين فسروا أن العقرب الكبير الذي يشير إلى رقم 11 في الساعة يعلن عن العد التنازلي الذي بدأ نحو تحقيق اللقب مع تبقي 11 مباراة في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب أرسنال حتى الآن 27 مباراة من أصل 38 مباراة.

واتفق آخرون مع هذ التفسير ولكنهم أضافوا إليه أن العقرب الصغير الذي يشير إلى رقم 2 يرمز إلى تبقي نحو شهرين على انتهاء الموسم، قبل أن يرفع "الغانرز" كأس الدوري بشكل رسمي.

ويملك أرسنال 66 نقطة في صدارة البريميرليغ، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

المصدر: thesun+ وكالات