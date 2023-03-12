 
مباشر

الحارس المغربي بونو يتعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

الرياضة

الحارس المغربي بونو يتعرض لإصابة خطيرة (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uww8

تعرض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لإصابة بالغة أثناء خوضه مباراة فريقه إشبيلية ضد ألميريا يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصيب الحارس المغربي في الدقيقة 36، بعد اصطدامه بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس.

وبدت إصابة بونو خطيرة حيث تلقى الإسعافات الأولية في الملعب قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج المستطيل الأخضر.

ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.

وقال إشبيلية إن بونو شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة.

وشارك الصربي ماركو دميتروفيتش بدلا من بونو، ونجح الفريق الأندلسي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا