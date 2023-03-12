الحارس المغربي بونو يتعرض لإصابة خطيرة (فيديو)

تعرض الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لإصابة بالغة أثناء خوضه مباراة فريقه إشبيلية ضد ألميريا يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصيب الحارس المغربي في الدقيقة 36، بعد اصطدامه بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس.

خروج ياسين بونو متأثرا بالإصابة

في مباراة ناديه إشبيلية و الميريا ، نتمنى أن تكون اصابة خفيفة ..pic.twitter.com/f4jdKke0lE — AlmarssadPro (@ProsMarocains) March 12, 2023

لحظة إصابة ياسين بونو اليوم

بشفاء العاجل#ياسين_بونوpic.twitter.com/4CqdA0YBVR — ADD 7OUSSIN.X (@7OUSSIN_X) March 12, 2023

وبدت إصابة بونو خطيرة حيث تلقى الإسعافات الأولية في الملعب قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج المستطيل الأخضر.

لحظة نقل ياسين نحو المصحة وتحية جماهير رامون سانشيز بيثخوان مرددة : بونو بونو بونو.pic.twitter.com/I67vqkWoYN — NA. (@footballholic05) March 12, 2023

ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.

وقال إشبيلية إن بونو شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة.

وشارك الصربي ماركو دميتروفيتش بدلا من بونو، ونجح الفريق الأندلسي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات