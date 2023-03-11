سيناريوهات تأهل الأهلي المصري إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضمن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه العريض يوم السبت على الأهلي المصري بنتيجة 5-2 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة، وخلفه الهلال السوداني برصيد 9 نقاط، ويأتي الأهلي في المركز الثالث مع 4 نقاط، بينما يقبع فريق القطن الكاميروني بلا نقاط في المركز الأخير.

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وقبل جولتين من ختام مباريات دور المجموعات، ضمن صن داونز التأهل بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على الأهلي بعدما تعادل معه 2-2 بالقاهرة ثم الفوز عليه في جنوب إفريقيا 5-2.

في المقابل، فقد نادي القطن الكاميروني كل حظوظه في التأهل لتنحصر المنافسة على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية بين الأهلي والهلال.

- سيناريوهات تأهل الأهلي

يحتاج الأهلي للفوز في مباراتيه المتبقيتين ضد القطن خارج ملعبه والهلال بالقاهرة والوصول إلى 10 نقاط.

وسينتظر الأهلي بعد ذلك هدية من صن داونز بالفوز على الهلال في السودان من أجل التأهل.

وحال تعادل الهلال مع صن داونز فإن الأهلي سيحتاج للفوز بفارق هدفين بالجولة الأخيرة ضد الفريق السوداني من أجل التفوق بالمواجهات المباشرة.

وسيعني فوز الهلال على صن داونز تبخر آمال الأهلي في التأهل بشكل رسمي، كما أن أي تعثر للأهلي أمام القطن أو الهلال سيعني خروج "المارد الأحمر" أيضا من سباق التأهل.

المصدر: وكالات