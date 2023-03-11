صن داونز يكتسح الأهلي المصري ويعقد مهمته في دوري أبطال إفريقيا

كرم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وفادة ضيفه الأهلي المصري بخمسة أهداف مقابل هدفين يوم السبت، في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق الجنوب إفريقي كل من مارسيلو أليندي، ثيمبا زواني، تيبوهو موكيانا، وبيتر شالوليلي "هدفين" في الدقائق 4، و24، 40، و72، و88 تواليا، بينما سجل محمد شريف، وبيرسي تاو هدفي الأهلي في الدقيقتين 13، 61.

وبهذا الفوز، رفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متقدما بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه الهلال السوداني، ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث مع أربع نقاط، بينما يتذيل كوتون سبورت الكاميروني ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وبات الأهلي في موقف صعب ومعقد لانتزاع إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ربع النهائي، إذ لم يعد مصيره بين يديه، حيث يتحتم عليه الفوز في آخر مباراتين وانتظار خسارة الهلال أو صن داونز في آخر مباراتيهما.

المصدر: RT