برنامج أبرز مباريات السبت
تحفل ملاعب كرة القدم، يوم السبت، بمباريات عدة ومثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى وفي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية:
الدوري الإنجليزي
بورنموث # ليفربول – الساعة 15:30
ليستر سيتي # تشيلسي – 18:00
كريستال بالاس # مانشستر سيتي – 20:30
الدوري الإسباني
ريال مدريد # إسبانيول – 16:30
فالنسيا # أوساسونا – 23:00
الدوري الإيطالي
نابولي # أتلانتا – 20:00
بولونيا # لاتسيو – 22:45
الدوري الألماني
بايرن ميونخ # أوغسبورغ – 17:30
شالكه # بوروسيا دورتموند – 23:30
الدوري الفرنسي
ستاد بريست # باريس سان جيرمان – 23:00
دوري أبطال إفريقيا
ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي # الأهلي المصري – 16:00
بيترو أتلتيكو الأنغولي # الوداد المغربي – 19:00
شبيبة القبائل الجزائري # فيتا كلوب الكونغولي – 22:00
المصدر: RT