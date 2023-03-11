برنامج أبرز مباريات السبت

تحفل ملاعب كرة القدم، يوم السبت، بمباريات عدة ومثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى وفي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفيما يلي جدول مواعيد المباريات بتوقيت السعودية:

الدوري الإنجليزي

بورنموث # ليفربول – الساعة 15:30

ليستر سيتي # تشيلسي – 18:00

كريستال بالاس # مانشستر سيتي – 20:30

الدوري الإسباني

ريال مدريد # إسبانيول – 16:30

فالنسيا # أوساسونا – 23:00

الدوري الإيطالي

نابولي # أتلانتا – 20:00

بولونيا # لاتسيو – 22:45

الدوري الألماني

بايرن ميونخ # أوغسبورغ – 17:30

شالكه # بوروسيا دورتموند – 23:30

الدوري الفرنسي

ستاد بريست # باريس سان جيرمان – 23:00

دوري أبطال إفريقيا

ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي # الأهلي المصري – 16:00

بيترو أتلتيكو الأنغولي # الوداد المغربي – 19:00

شبيبة القبائل الجزائري # فيتا كلوب الكونغولي – 22:00

المصدر: RT