"كذاب ومهرج".. بنزيما يرد على تصريحات مدرب منتخب فرنسا

رد المهاجم الفرنسي لريال مدريد، كريم بنزيما، على التصريحات التي أدلى بها مدرب منتخب بلاده، ديدييه ديشامب، حول ما حدث قبل استبعاد اللاعب المخضرم من تشكيلة "الديوك" في مونديال قطر.

وقال ديشامب في تصريحاته: "عندما تعرض بنزيما للإصابة، رافقه طبيبنا للعيادة لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، وأطلع كريم والأطباء في مدريد على الوضع، وعندما عاد ( الطبيب) للفندق بعد منتصف الليل، قدم لي التقرير".

وأضاف: "لقد تطابق تشخيص طبيبنا مع تشخيص أطباء مدريد، وفي أحسن الأحوال، لم يكن من الممكن عودة بنزيما للتدريبات قبل 10 ديسمبر 2022" أي قبل أسبوع من المباراة النهائية للمونديال.

وتابع: "بقينا معه (بنزيما) لمدة 20 دقيقة، وطلبت منه تنسيق الأمر مع مدير المنتخب الفرنسي، لكن عندما استيقظت علمت برحيله.. لقد كان قراره، وهو لن يخبرك خلاف ذلك، لكنني تفهمت موقفه وأحترمه".

ورد بنزيما بسخرية على تصريحات ديشامب، حيث أعاد نشرها على حسابه بشبكة "إنستغرام"، وكتب عليها: "يا لها من جرأة" واضعا رمزا تعبيريا لمهرج.

Karim Benzema réagit aux propos de Didier Deschamps 👀 pic.twitter.com/EqjgZ5pVDK — BeFootball (@_BeFootball) March 10, 2023

ثم نشر بنزيما فيديو شهير على حسابه، لشخص يردد "كاذب.. أنت كاذب"، وكتب مهاجم ريال مدريد عليه: "عزيزي ديدييه.. طاب مساؤك".

يذكر أن منتخب فرنسا وصل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، لكنه خسرها أمام نظيره الأرجنتيني، بركلات الترجيح 2-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على ملعب "لوسيل" في قطر.

المصدر: وكالات