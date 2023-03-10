راموس يرد على اتهامه بشتم باريس سان جيرمان

أظهرت الكاميرا لقطات لمدافع باريس سان جيرمان، الإسباني سيرخيو راموس وهو مستاء للغاية في أعقاب الخسارة من بايرن ميونيخ في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء فريقه من المسابقة.

وذكرت العديد من التقارير أن راموس شتم فريقه باريس سان جيرمان بألفاظ بذيئة، بعد المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بخسارة الفريق الباريسي بهدفين دون رد.

ولكن راموس نفى تلك الاتهامات عبر "تويتر" قائلا: "أنا لا أتطرق عادة إلى مواضيع من هذا النوع، لكن ليس علي قبول شيء لم يحدث، لا يمكنني أن أقول في أي وقت من الأوقات كلمة باريس مع أي عبارة سيئة، لقد قمت بعمل صوت خيبة أمل بفمي في سياق تعبيري فقط".

Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

[1/2] https://t.co/1kmsEnYHR6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

وأردف: "اعتدنا فعل ذلك في كرة القدم، دعونا لا نخترع شيئا من العدم ولا نبحث عن شيء".

المصدر: حساب راموس على تويتر