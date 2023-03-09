شاهد.. رد فعل رونالدو بعد خسارة النصر أمام غريمه الاتحاد

بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبا جدا بعد خسارة فريقه النصر أمام غريمه اتحاد جدة يوم الخميس بهدف دون رد، في قمة المرحلة الـ20 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وعقب نهاية المباراة، توجه رونالدو لتحية جماهير فريقه في المدرجات، ثم ظهر بعدها وهو يتحدث بنبرة حادة مع أحد زملائه ويلوح بيده للتعبير عن عدم رضاه بطريقة سير المباراة والنتيجة التي انتهت بها.

—🚨🚨🚨كريستيانو رونالدو يغادر الملعب غاضباً !!! pic.twitter.com/62qvtkAaJ0 — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) March 9, 2023

وعندما اقترب "الدون" من النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس، ركل علبة ماء بقوة، ليتعرض لصافرات استهجان من الجماهر التي لم يعجبها تصرف النجم البرتغالي.

وهذه الخسارة هي الأولى لرونالدو مع النصر في الدوري السعودي منذ انضمامه إليه في يناير الماضي، لكنها الثانية في مختلف المسابقات، حيث سقط النصر أمام الاتحاد بالذات في نصف نهائي كأس السوبر في نهاية يناير الماضي.

المصدر: RT