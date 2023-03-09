رونالدو يحرج المصري طارق حامد (فيديو)
تلاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بالمصري طارق حامد، لاعب وسط اتحاد جدة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن في قمة المرحلة الـ20 من الدوري السعودي.
وفي الدقيقة العاشرة، قاد رونالدو هجمة مرتدة سريعة لفريقه، فحاول حامد قطع الكرة منه، لكن النجم البرتغالي استعرض مهاراته وتجاوز اللاعب المصري ببراعة بتمرير الكرة بين قدميه "كوبري".
مرور رونالدو من أمام طارق حامد#الاتحاد_النصر | #SSCpic.twitter.com/XyC6KXUeNN— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023
رونالدو × طارق حامد!😰— عز (@1Mmnb) March 9, 2023
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ورغم أن الهجمة لم تسفر عن هدف، فقد تفاعلت الجماهير في الملعب مع مراوغة رونالدو وهتفت باسمه.
وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
المصدر: RT