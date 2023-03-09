أول تعليق لمبابي بعد إقصاء سان جيرمان من دوري الأبطال

بدا نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي مستاء ومحبطا من خسارة فريقه أمام بايرن ميونخ وإقصائه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا.

وودع سان جيرمان دوري الأبطال، أمس الأربعاء، عقب الخسارة بهدفين دون رد أمام بايرن ميونخ في إياب الدور ثمن النهائي.

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وقال مبابي بعد المباراة: "نشعر بخيبة أمل. هكذا الوضع، علينا تجاوز ذلك ومحاولة تحدي بعضنا البعض".

وأضاف: "لم نهدر الكثير، وعندما ننظر إلى حالة الفريقين، فإن بايرن معد للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وتابع: "هذا أقصى ما يمكننا القيام به. علينا أن نتحدى أنفسنا ونعود إلى الروتين اليومي في الدوري".

وهي المرة الثانية تواليا التي يخرج فيها فريق العاصمة الفرنسية من الدور ثمن النهائي بعد سقوطه أمام ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي.

المصدر: sports.ru