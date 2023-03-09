موراي يتوقع مشاركة لاعبي روسيا في ويمبلدون

توقع أندي موراي، أن يتمكن لاعبو روسيا وبيلاروس من اللعب مجددا في بطولة ويمبلدون للتنس، بعد حظر مشاركتهم العام الماضي.

ومنع لاعبو ولاعبات روسيا وبيلاروس من المشاركة في ويمبلدون العام الماضي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ونتيجة لذلك جردت البطولة من نقاط التصنيف، وكلفها الأمر غرامات بالملايين من قبل روابط لاعبي ولاعبات التنس المحترفين.

وقال موراي لقناة بي بي سي: "الأمر معقد، آسف للاعبين الذين لم يتمكنوا من المشاركة العام الماضي".

AFP

وأضاف: "لكني أتفهم أيضا ما هو الوضع، ولماذا من الصعب على ويمبلدون اتخاذ القرار".

وتابع: "ولكن ما تفهمه، أنهم سيتركونهم يلعبوا هذا العام، ولا يبدو هذا بالنسبة لي جنون.. لو اتخذت ويميلدون قرارا آخر، سأتفهمه أيضا".



ولزيادة الضغط على ويمبلدون، هددت روابط لاعبي ولاعبات التنس المحترفين، بسحب تراخيص البطولات السابقة لويمبلدون والتي تقام على الأراضي البريطانية مثل بطولة كوينز، مما سيمثل خسائر مالية كبيرة للاتحاد البريطاني للتنس.



كما أنه في حالة السماح بمشاركة لاعبي روسيا وبيلاروس هذا العام، سيتم تخفيض غرامات العام الماضي إلى النصف.

المصدر: "وكالات"