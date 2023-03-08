ميسي يزور السعودية مع عائلته وأصدقائه الشهر الجاري

أعلن وزير السياحة في السعودية، أحمد الخطيب، يوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيزور المملكة خلال شهر مارس الجاري رفقة عائلته وأصدقائه للاستمتاع بالوجهات السياحية.

ونشر الخطيب صورة تم التقاطها لميسي خلال زيارته السابقة للسعودية وكتب: "أرحب مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".

I am happy to welcome our Tourism Ambassador and star Lionel Messi and his family and friends this month on his second visit to Saudi to enjoy our most beautiful tourism destinations, connect with our people and enjoy unique experiences! @VisitSaudipic.twitter.com/GCpX6JLAVu — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) March 8, 2023

وكان وزير السياحة السعودي أعلن في مايو 2022 أن ميسي بات سفيرا للسياحة السعودية.

وسبق لميسي زيارة السعودية في عدة مناسبات، آخرها في العام الماضي، بينما كانت زيارته الأولى للمملكة في العام 2011 عندما قاد منتخب بلاده في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

يذكر أن ميسي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى العديد من الأندية في الدوري السعودي، في مقدمتها الهلال.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: RT