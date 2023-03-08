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ميسي يزور السعودية مع عائلته وأصدقائه الشهر الجاري

الرياضة

ميسي يزور السعودية مع عائلته وأصدقائه الشهر الجاري
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أعلن وزير السياحة في السعودية، أحمد الخطيب، يوم الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيزور المملكة خلال شهر مارس الجاري رفقة عائلته وأصدقائه للاستمتاع بالوجهات السياحية.

ونشر الخطيب صورة تم التقاطها لميسي خلال زيارته السابقة للسعودية وكتب: "أرحب مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".

وكان وزير السياحة السعودي أعلن في مايو 2022 أن ميسي بات سفيرا للسياحة السعودية.

وسبق لميسي زيارة السعودية في عدة مناسبات، آخرها في العام الماضي، بينما كانت زيارته الأولى للمملكة في العام 2011 عندما قاد منتخب بلاده في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

يذكر أن ميسي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى العديد من الأندية في الدوري السعودي، في مقدمتها الهلال.

وينتهي عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: RT

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