الدوري المصري.. الأهلي يبتعد في الصدارة بفوز صعب على المقاولون

ابتعد الأهلي في الصدارة بفوز صعب على ضيفه المقاولون العرب الثلاثاء 2-1، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الـ17 للدوري المصري لكرة القدم.

وسجل للأهلي، الدولي التونسي علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، والكاميروني فاروق نور الدين كابوري مدافع المقاولون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22، فيما سجل للضيوف النيجيري جون أوكلي في الدقيقة 43.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات عقب تعادله في الجولة الماضية مع الداخلية 1-1، رافعا رصيده إلى 44 نقطة بفارق 5 نقاط عن بيراميدز الثاني، وله مباراتان مؤجلتان أمام حرس الحدود والإسماعيلي، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 32 نقطة في المركز السادس.

المصدر: وكالات