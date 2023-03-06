تصفيات أمم إفريقيا 2023.. فيتوريا يستدعي 9 محترفين لقائمة منتخب مصر

أعلن مدرب منتخب مصر، روي فيتوريا، عن قائمة أولية من تسعة لاعبين محترفين في الخارج استعدادا لمواجهة مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا المقررة نهائياتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وجاء في مقدمة اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم، نجم نادي ليفربول محمد صلاح.

وجاء استدعاء صلاح غداة ثنائيته في مرمى الغريم التقليدي مانشستر يونايتد خلال الفوز التاريخي لفريقه ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي رافعا غلته مع الـ"ريدز" إلى 129 هدفا وبات هدافهم التاريخي في الـ"بريمرليغ".

وشهدت القائمة غياب لاعب وسط أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي محمد النني وجناح طرابزون سبور التركي محمود حسن "تريزيغيه" بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة اللاعبين المحترفين في الخارج كالتالي: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حجازي وطارق حامد (اتحاد جدة السعودي)، أحمد حسن "كوكا" (ألانيا سبور التركي)، سام مرسي (إيبسويتش تاون الإنجليزي)، أحمد حمدى (مونتريال الكندي)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، عمر مرموش (فولفسبورغ الألماني)، إمام عاشور (ميتيلاند الدنماركي).

🔴 منتخب مصر يعلن عن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية 🇪🇬 #شجع_مصرpic.twitter.com/Kye2RN07TH — EFA.eg (@EFA) March 6, 2023

ومن المقرر أن يكشف فيتوريا عن القائمة النهائية التي ستضم أيضا اللاعبين المحليين، في 17 مارس الجاري، من أجل بدء معسكر إعدادي في 20 منه استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في 24 مارس الحالي بملعب القاهرة الدولي، و28 منه في ليلونغوي.

واستهلت مصر التصفيات بفوز صعب على ضيفتها غينيا 1-0، وخسرت أمام مضيفتها إثيوبيا بثنائية نظيفة في الجولة الثانية، والأمر ذاته بالنسبة إلى مالاوي التي تغلبت على ضيفتها إثيوبيا 2-1 في الجولة الأولى، وخسرت أمام مضيفتها غينيا 0-1 في الثانية.

وتملك المنتخبات الأربعة ثلاث نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لإثيوبيا صاحبة الصدارة أمام مالاوي وغينيا ومصر.

المصدر: وكالات