روما يصالح جماهيره على حساب "السيدة العجوز"

حقق نادي روما فوزا ثمينا على ضيفه يوفنتوس بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين فريق العاصمة روما "الذئاب" بالفضل في انتصاره لمدافعه جيانلوكا مانشيني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

وصالح نادي روما بذلك جماهيره، بعد هزيمته المفاجئة أمام مضيفه المتواضع كريمونيزي (1-2) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل، مني نادي يوفنتوس بالهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ويشغل المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 35 نقطة، بعد حذف 15 نقطة.

المصدر: RT