تسيسكا موسكو يسقط أمام سوتشي

تعرض فريق تسيسكا موسكو لهزيمة مؤثرة أمام مضيفه سوتشي بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار أصحاب الأرض للمهاجم المونتينيغري لوكا دجورجوفيتش، اللذين أحرزا هدفيهما في الدقيقتين (71، و78) من زمن اللقاء.

ДА! ДА! ДА! 🔥🔥🔥



С победы начинаем вторую часть сезона 👏👏👏 pic.twitter.com/qKBAz8a83T — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 5, 2023

ومني تسيسكا موسكو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 29 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، حقق نادي سوتشي انتصاره الثاني على التوالي وتقدم إلى المركز السابع على سلم الترتيب، برصيد 28 نقطة.

وفي ما يلي نتائج جميع مباريات الجولة 18 للدوري الروسي:

فاكيل - خيمكي (1-1)

سبارتاك موسكو - أورال (2-2)

أخمات - أورينبورغ (3-1)

زينيت بطرسبورغ - نيجني نوفغورود (3-0)

روستوف - لوكوموتيف موسكو (1-3)

دينامو موسكو - كريليا سوفيتوف (1-0)

كراسنودار - توربيدو موسكو (2-2)

سوتشي - تسيسكا موسكو (2-0).

المصدر: RT