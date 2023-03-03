لكل حصان كبوة.. رونالدو يهدر فرصة حقيقية للتسجيل (فيديو)

أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة حقيقية للتسجيل خلال مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الباطن، اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وانفرد رونالدو بحارس المرمى الأوروغوياني مارتن كامبانيا ومر منه بمهارة، قبل أن يسدد الكرة باتجاه المرمى الخالي، ولكن المدافع عبد الله اليوسف تمكن من اللحاق بالكرة وتشتيتها من خط المرمى، لينقذ فريقه من هدف محقق، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

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وجاء ذلك بعد أن فاجأ الأوروغوياني رينزو لوبيز، مهاجم الباطن، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

المصدر: RT