 
مباشر

لكل حصان كبوة.. رونالدو يهدر فرصة حقيقية للتسجيل (فيديو)

الرياضة

لكل حصان كبوة.. رونالدو يهدر فرصة حقيقية للتسجيل (فيديو)
twitter/AlNassrFC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uv2a

أهدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة حقيقية للتسجيل خلال مباراة فريقه النصر أمام ضيفه الباطن، اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وانفرد رونالدو بحارس المرمى الأوروغوياني مارتن كامبانيا ومر منه بمهارة، قبل أن يسدد الكرة باتجاه المرمى الخالي، ولكن المدافع عبد الله اليوسف تمكن من اللحاق بالكرة وتشتيتها من خط المرمى، لينقذ فريقه من هدف محقق، في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد
مباراة ماراثونية ومثيرة..
مباراة ماراثونية ومثيرة.. "العالمي" يفوز بثلاثية في الوقت بدل الضائع (فيديو)
إقرأ المزيد
شاهد.. لحظة لقاء رونالدو والطفل السوري الذي تمنى مقابلته أثناء الزلزال
شاهد.. لحظة لقاء رونالدو والطفل السوري الذي تمنى مقابلته أثناء الزلزال

وجاء ذلك بعد أن فاجأ الأوروغوياني رينزو لوبيز، مهاجم الباطن، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول  للقاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا