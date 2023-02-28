السعودية تستضيف بطولة كروية هندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، استضافة العاصمة السعودية الرياض بطولة كرة القدم الوطنية الهندية، التي تحمل مسمى "كأس هيرو سانتوش"، خلال الفترة من 1 إلى 4 مارس 2023.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي أن استضافة البطولة تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي وقعها الاتحاد السعودي مع نظيره الهندي في أكتوبر الماضي، إضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز أطر التعاون مع كافة الاتحادات بمختلف القارات.

٤ أندية تتنافس على كأس هيرو سانتوش 🏆



جدول مباريات البطولة 🏟



भारत के फुटबॉल सितारे अब उतरेंगे सऊदी धरती पर

🇸🇦🤝🇮🇳



हम तैयार हैं उनके स्वागत के लिए 🤩#HeroSantoshTrophypic.twitter.com/Oktvp5Kgx2 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 27, 2023

وستقام بطولة "كأس هيرو سانتوش" للمرة الأولى خارج الهند، وشهدت في بداياتها مشاركة 12 ناديا بنظام دور المجموعات ومن ثم خروج المغلوب.

وستحتضن العاصمة الرياض منافسات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة الهندية، وذلك على أرض استاد الملك فهد الدولي.

ويلتقي نادي بنجاب مع فريق ميغالايا، ونادي سيرفيزس مع منافسه كارناتاكا، في الدور قبل النهائي.

وسبق للسعودية أن استضافت منافسات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الإيطالي.

المصدر: وكالات