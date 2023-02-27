الروسي روبليف يبدأ رحلته بنجاح في " سوق دبي الحرة"

استهل اللاعب الروسي أندريه روبليف بنجاح مشواره في بطولة "سوق دبي الحرة"، الدوري العالمي 500 للتنس.

وصعد روبليف إلى الدور الثاني للبطولة على حساب الصربي فيليب كراينوفيتش، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعة واحدة 28 دقيقة.

وسيكون أندريه روبليف (25 عاما) في الدور الثاني على موعد مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي تغلب بدوره على التونسي مالك الجزيري بمجموعتين مقابل لا شيء أيضا، بواقع: (6-2) و(6-0).

المصدر: RT