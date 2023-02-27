وفاة لاعب شاب أثناء مباراة لكرة قدم

توفي لاعب فريق كراولاند تاون لكرة القدم، مايكل بالمر، عن عمر ناهز 23 عاما، بعد سقوطه على أرض الملعب أثناء خوضه إحدى المباريات ضمن دوري المقاطعات بإنجلترا.

وانهار اللاعب فجأة داخل أرضية الملعب أثناء لعبه مباراة مع ناديه ضد فريق ليفرينغتون يوم السبت الماضي، ليتم نقله إلى المستشفى لكنه لم يستعد وعيه، وفقا لما كشفته صحيفة "صن" البريطانية.

وكتب نادي كراولاند تاون عبر حسابه على موقع "تويتر": "كما يعلم البعض منكم بالفعل، فقد فريق كراولاند تاون بشكل مأساوي أحد أفراد عائلتنا وهو يلعب اللعبة التي أحبها.لاعبنا مايكل بالمر انهار بشكل مأساوي خلال المباراة ولم يستعد وعيه أبدا".

وأشاد النادي باللاعب العاشق لمانشستر يونايتد، قائلا: "لقد كان الشخص الأكثر لطفا ومشجعا متحمسا لمانشستر يونايتد، وكان يسعى دائما لتحقيق أفضل ما في وسعه، وسنفتقده كثيرا في النادي ومجتمع كرة القدم المحلي".

وأتم النادي: "نود أن نشكر لاعبي وطاقم ليفرينغتون على مساعدتهم واحترامهم، أفكارنا مع عائلة مايكل وأصدقائه في هذا الوقت الحزين، مرة أخرى نشكر ليفرينغتون على كل ما فعلوه، ونعرب عن احترامنا البالغ لكل من كانوا هناك".

A football club is in mourning after one of their players died after collapsing on the pitch during a game.https://t.co/Ha6NlO3d5u — The Mirror (@DailyMirror) February 27, 2023

يذكر أن مايكل بالمر توفي قبل نحو 24 ساعة من تتويج مانشستر يونايتد بكأس الرابطة بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، وبالتالي لم يشهد احتفال ناديه المفضل بأول ألقابه بعد صيام طويل عن البطولات استمر لنحو 6 سنوات.

المصدر: وكالات