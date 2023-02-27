ريال مدريد يدير ظهره لحفل جوائز "الأفضل" بسبب ميسي ورونالدو

قرر نادي ريال مدريد الإسباني عدم إرسال مندوبين لحضور حفل جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن يعلن "الفيفا" عن اسم الفائز بجائزته المرموقة، اليوم الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وانحصرت المنافسة على جائزة "ذا بيست" بين ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، ومبابي، وبنزيما الفائزة بالنسخة الأخيرة للكرة الذهبية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر غيابه عن الحفل بسبب أنه يرى أن الفيفا يرغب في إبعاد لاعبي الميرينغي عن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد تجهيزها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت الصحيفة أن الفيفا قرر تغيير موعد ومكان حفل توزيع الجوائز بسبب تجهيز الأجواء للأرجنتينيين عقب فوزهم ببطولة كأس العالم 2022 الماضية في قطر.

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وتصب الترشيحات لصالح ميسي الذي سبق له أن نال لقب "ذا بيست" عام 2019، في هذه الجائزة التي عاد "الفيفا" ليمنحها عام 2016 بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، متفوقا على كريم بنزيما، مهاجم الملكي، على الرغم من فوزه بجائزة البالون دور (المقدمة من مجلة فرانس فوتبول) لأفضل لاعب في عام 2022.

ومن جهة أخرى، ترى أيضا إدارة النادي الملكي أن الفيفا يمهد لاختيار المدرب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليكون أفضل مدرب لعام 2022 متفوقا على كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، بسبب فوزه بمونديال قطر.

وأشارت الصحيفة أن غضب إدارة الريال طال فكرة عدم وجود النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في قائمة أفضل 11 لاعب لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، على الرغم من وجود الثنائي، البرازيلي نيمار جونيور والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: "وسائل إعلام"