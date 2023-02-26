مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويحرز كأس الرابطة

توج نادي مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بفوه على نيوكاسل في المباراة النهائية بهدفين دون رد، يوم الأحد.

وسجل هدفي يونايتد، البرازيلي كاسيميرو بضربة رأس في الدقيقة 33، وماركوس راشفورد في الدقيقة 40، بتسديدة قوية غيرت مسارها بعد ارتطامها بقدم سفين بوتمان مدافع نيوكاسل قبل أن تدخل إلى المرمى.

وعانق مانشستر يونايتد أول كأس منذ ست سنوات، حارما نيوكاسل المملوك من السعودية من الظفر بأول لقب كبير منذ 1969.

وبات يونايتد يملك الآن ستة ألقاب في المسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا بعد الدوري وكأس الاتحاد، مقابل حلول نيوكاسل وصيفا للمرة الثانية بعد العام 1976.

المصدر: وكالات