ميسي يشتبك مع زميله في تدريبات باريس سان جيرمان

يبدو أن نتائج باريس سان جيرمان الأخيرة المخيبة للآمال، قد أثرت سلبا على الأجواء داخل غرفة ملابس الفريق وجعلت العلاقة مشحونة ومتوترة بين اللاعبين.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأجواء متوترة في "حديقة الأمراء"، وانفجرت "قنبلة صغيرة" أثناء تدريبات الفريق الباريسي، أمس السبت، بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله البرتغالي فيتينيا، وذلك قبيل مواجهة الفريق الهامة ضد غريمه مارسيليا، مساء اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ25 من الدوري الفرنسي.

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وأشارت إلى أن فيتينيا تدخل بقوة في حق ميسي في المران لقطع الكرة، الأمر الذي استفز النجم الأرجنتيني الذي لم يتردد في توبيخ زميله في الفريق.

وأوضحت الصحيفة أنه حدث اشتباك لفظي بين الثنائي، قبل أن يتدخل لاعبي الفريق للفصل بينهما.

وقالت "ليكيب" إن الحادثة لم تتطور بين اللاعبين، لكنها علامة أخرى على الأجواء المشحونة داخل غرفة ملابس سان جيرمان.

ويعاني سان جيرمان من سوء النتائج منذ مطلع العام الحالي، حيث تعرض لعدة خسائر في المسابقات المحلية، إضافة لخسارته في عقر داره أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما يجعل حلم الفريق الباريسي في التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه مهددا.

المصدر: "ليكيب"