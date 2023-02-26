هل يحق لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك عند خروجه من السجن؟

أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانا، الأحد، أكدت فيه زوال عضوية نادي الزمالك عن رئيسها مرتضي منصور بعدما تم الحكم عليه بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف رئيس نادي الأهلي.

وأشار البيان ضمنا إلى أن مرتضى منصور لن يتمكن من العودة لتبوأ منصب رئاسة النادي بعد زوال عضويته، وأحالت الوزارة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تنفيذ الإجراءات اللازمة للترتيب لاختيار رئيس جديد للنادي من خلال الانتخابات.

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وجاء نص البيان كالتالي:

في ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض بجلستها التي عقدت السبت الموافق 25 فبراير 2023 في الطعن رقم 17113 والمرفوع من رئيس نادي الزمالك، وحيث حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، فإن وزارة الشباب والرياضة تود توضيح الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن في النقاط التالية:

* فيما قضت اللائحة الاسترشادية المعمول بها في نادى الزمالك في مادتها رقم 41 بزوال العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدد من الحالات منها في حال صدور ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات.

* وفيما تقضي اللائحة الاسترشادية في مادتها رقم 23 على أن يتولى مجلس إدارة النادي باختيار من يقوم بعمل رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.

* واهتداء بما سبق، فإن مجلس إدارة نادي الزمالك هو من يقرر خلال اجتماعه تحديد من سيقوم بعمل رئيس مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وذلك إلى حين أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد.

وكان سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد أمس السبت، أنه تم تكليفه بالقيام بأعمال رئيس النادي، خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وزارة الرياضة المصرية