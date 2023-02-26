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تعيين رئيس جديد للزمالك خلفا لمرتضى منصور!

الرياضة

تعيين رئيس جديد للزمالك خلفا لمرتضى منصور!
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أكد سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تم تكليفه برئاسة الأبيض، خلفا لمرتضى منصور الذي صدر حكم بحبسه لمدة شهر، بعد إدانته في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وقال وهدان في تصريحات لموقع "kooora": "مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماعا مساء اليوم (أمس السبت)، وانتهى بتكليفي بالقيام بأعمال رئيس النادي، خلال الفترة المقبلة".

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في المقابل، ذكرت تقارير إعلامية أخرى، أن مجلس إدارة الزمالك ما زال متمسكا باستمرار مرتضى منصور، حيث تتم دراسة وبحث عدم زوال صفته كرئيس للنادي. 

ويعيش الزمالك فترة فراغ إداري لغياب رئيسه مرتضى منصور، بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم حبسه لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وتم ترحيل مرتضى منصور إلى السجن أمس السبت، لقضاء فترة عقوبته.

المصدر: kooora.com

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