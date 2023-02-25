ليفربول وكريستال بالاس يفترقان على التعادل

خيم التعادل السلبي على مباراة ليفربول ومضيفه كريستال بالاس، يوم السبت، لحساب المرحلة الـ25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة والهجمات، ولكن دون أن يتمكن أي منهما من التسجيل.

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وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 36 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري، مقابل 27 نقطة لكريستال بالاس الذي يحتل المركز الـ12.

وبات ليفربول على بعد ست نقاط من توتنهام، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: RT