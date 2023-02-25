الدوري الإنجليزي.. أرسنال يواصل صحوته وسيتي يبقي الضغط برباعية في بورنموث

واصل أرسنال المتصدر صحوته وحقق فوزا صعبا على ليستر سيتي 1-0، فيما أبقى مانشستر سيتي الضغط بفوزه على بورنموث 4-1، ضمن منافسات المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم السبت.

وجاء فوز أرسنال بفضل جناحه البرازيلي غابريال مارتينيلي، الذي سجل الهدف الوحيد في شباك ليستر في الدقيقة 46.

وحقق النادي اللندني فوزه الثاني تواليا في الدوري ليبقى على بُعد نقطتين من مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أكثر.

وعاد أرسنال إلى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية بفوز قاتل على مضيفه أستون فيلا 4- 2 (هدفان في الوقت بدل الضائع)، بعد سلسلة من ثلاث مباريات من دون فوز في الدوري عكرت سيره بثبات نحو لقبه الأول في البرميرليغ منذ 2004.

وفي مباراة أخرى، عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات بفوز كاسح على بورنموث 4-1 بعد أن مني بتعادل قاتل مع نوتنغهام فوريست الأسبوع الماضي.

وتناوب على تسجيل رباعية "السيتي" في شباك بورنموث، الأرجنتيني خوليان ألفاريس في الدقيقة 15، النرويجي إرلينغ هالاند (29) الذي عزز صدارته لترتيب هدافي الدوري بهدفه الـ27 هذا الموسم، فيل فودن (45)، والويلزي كريس ميفام خطأ في مرمى فريقه (51).

وأحرز الكولومبي جيفيرسون ليرما الهدف الوحيد لبورنموث في الدقيقة 83.

المصدر: وكالات