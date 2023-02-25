آل الشيخ يفي بوعده ويحقق حلم طفل سوري (فيديو)

أوفى رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، بوعد قطعه لأحد الأطفال السوريين، الذي سبق وأن أبدى رغبة في القدوم إلى السعودية ومشاهدة كريستيانو رونالدو، نجم النصر.

وانتشر مقطع فيديو لطفل سوري قبل أيام، مبديا رغبته في الذهاب إلى الملعب مع والدته ومشاهدة رونالدو ومصافحته.

وأكد حينها آل الشيخ أنه سيحقق حلم الطفل، حال تمكن من الوصول إليه.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع "تويتر"، أمس الجمعة، فيديو لاستقبال الطفل مع أفراد أسرته في الرياض.

الله يكتب اجر فرحته ل مولاي حفظه الله وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤيه حفظه الله وللشعب السعودي الكريم 🇸🇦❤️... اليوم انا سعيد الحمدالله🙏🏻 pic.twitter.com/Yw9xQRk15E — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 24, 2023

وعبر الطفل السوري عن شكره الجزيل لرئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدا أنه حقق حلمه بالقدوم إلى المملكة العربية السعودية.

المصدر: وكالات