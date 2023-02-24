"لا تقولوا ريمونتادا وقولوا ريال مدريد".. مصطلح "العودة الكبيرة" يعود للواجهة مجددا في كرة القدم

إن كنت من متابعي كرة القدم الإسبانية، فمن المؤكد أنك قد سمعت بكلمة "ريمونتادا"، حيث استخدمت بشكل كبير بعدما قلب برشلونة الطاولة على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عام 2017.

كما انتشر مصطلح "ريمونتادا" بشكل واسع لاحقا، بعد خروج برشلونة بالذات من مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمي 2017/2018 و2018/2019.

- ما معنى "الريمونتادا"؟

هي كلمة إسبانية تعني التعافي أو العودة، وكانت تستخدم بشكل كبير في الحروب ووصف المعارك الأهلية وثورات الاستقلال بين القرن 16 إلى 19 ميلادي حينما كان إقليما الباسك وكتالونيا يحاولان الانفصال عن الحكم الملكي الإسباني.

- "الريمونتادا" في كرة القدم

يتم استخدام "الريمونتادا" (العودة الكبيرة أو comeback) في كرة القدم، في حال كان الفريق متأخرا في النتيجة، لكنه يرجع أو يتعافى فيقلب الطاولة والأمور على خصمه ليحقق نتيجة الفوز.

واستخدمت كلمة "ريمونتادا" في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، واختفت فيما بعد حتى أعادتها صحيفــة "سبورت" الكتالونية عام 2013، ولكن هذه الكلمة لم تنتشر إلا بعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الشهيرة، بعدما قلب الفريق الكتالوني تأخره ذهابا أمام سان جيرمان (0-4) في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2016/2017، إلى فوز إيابا بستة أهداف لهدف واحد.

وفي الموسم الماضي، أبهر ريال مدريد عشاق الساحرة المستديرة بعدما عاد في عدة مباريات خصوصا أمام باريس سان جيرمان، وتشيلسي، ومانشستر سيتي، في طريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

كما قلب النادي الملكي منتصف الأسبوع الحالي تأخره بهدفين دون رد أمام ليفربول، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال إلى فوز كاسح بنتيجة 5-2.

ومن هذا المنطلق، طالب المعلق التونسي الشهير في شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، عصام الشوالي، خلال تعليقه أمس الخميس على مباراة برشلونة ومضيفه مانشستر يونايتد في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم، تغيير مصطلح "العودة الكبيرة" في كرة القدم من "ريمونتادا" إلى "ريال مدريد" لأن الفريق الملكي أصبح معتادا في العودة في النتيجة مهما كانت الظروف.

وقال الشوالي خلال تعليقه: "لا تقولوا ريمونتادا قولوا ريال مدريد، سأسمي الأشياء بأسمائها".

وأضاف: "احذفوا كلمة ريمونتادا من قاموسكم من الآن وسموها ريال مدريد.. سنقول اليونايتد عمل ريال مدريد على برشلونة أو برشلونة عمل ريال مدريد على مانشستر يونايتد".

المصدر: RT