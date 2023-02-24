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شاهد.. كيف تعامل النجم السعودي البليهي مع استفزازات لاعبي فولاد إيراني!

الرياضة

شاهد.. كيف تعامل النجم السعودي البليهي مع استفزازات لاعبي فولاد إيراني!
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شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني، أمس الخميس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعض الأحداث المؤسفة، بعد صافرة النهاية.

وتأهل نادي الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على فولاد خوزستان بهدف دون رد.

ورصدت عدسات الكاميرات، حدوث اشتباكات بين لاعبي الفريقين فور نهاية المباراة.

وتوجه عدد من لاعبي فولاد، نحو مدافع الهلال، علي البليهي، وحاولوا استفزازه والاشتباك معه، لكن المدافع الدولي السعودي تجاهلهم وواصل طريقه إلى النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس.

وذكر مغردون، أن البليهي تجنب الاشتباك أو الدخول في مناوشات مع اللاعبين الإيرانيين، لأنه كان قد تحصل على بطاقة صفراء في المباراة وأي رد فعل منه كان سيكلفه بطاقة ثانية وبالتالي إيقافه وحرمانه من المشاركة مع فريقه في مباراة الدو نصف النهائي.

ويلعب الهلال في نصف النهائي مع الدحيل القطري بعد غد الأحد.

المصدر: RT



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