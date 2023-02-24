شاهد.. كيف تعامل النجم السعودي البليهي مع استفزازات لاعبي فولاد إيراني!

شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني، أمس الخميس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعض الأحداث المؤسفة، بعد صافرة النهاية.

وتأهل نادي الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على فولاد خوزستان بهدف دون رد.

ورصدت عدسات الكاميرات، حدوث اشتباكات بين لاعبي الفريقين فور نهاية المباراة.

ليس كل مرة وفي كل مباراة يكون علي البليهي مخطيء مستحيل ، ولكنه مستهدف لكونه نجم صلب وحصن حصين أمام مرمى فريقه ، ولأن الشحن النفسي ضده بلغ ذروته عند كل خسارة من الهلال..

شاهدوا هل ترون منه خطأ👇أم الفرس أرادوابه كيداً فجعلهم ربي من الأخسرين ، كفاية الموضوع صارمكشوف حرب على البليهي pic.twitter.com/NdOboTZIAU — القميص الأزرق (@aljre7s) February 24, 2023

#البليهي_يضرب_كويلار مهما حاول المُرجفون الصيد في الماء العرك فلن تنجحون شاهدوا كيف كانو يستفزوون النجم على البليهي@ali99i بعد نهاية المباراة النجم الكبير تعامل معهم كما يجب ولم يستحب لإستفزازاتهم ولا حتى هاشتاقاتهم الصفراء وهنا المقطع من من الألف الى الياء🤫😘#الهلال_الدحيلpic.twitter.com/L85WrAOF8W — قهوة (@O10101010Oo) February 24, 2023

وتوجه عدد من لاعبي فولاد، نحو مدافع الهلال، علي البليهي، وحاولوا استفزازه والاشتباك معه، لكن المدافع الدولي السعودي تجاهلهم وواصل طريقه إلى النفق المؤدي إلى غرفة تبديل الملابس.

وذكر مغردون، أن البليهي تجنب الاشتباك أو الدخول في مناوشات مع اللاعبين الإيرانيين، لأنه كان قد تحصل على بطاقة صفراء في المباراة وأي رد فعل منه كان سيكلفه بطاقة ثانية وبالتالي إيقافه وحرمانه من المشاركة مع فريقه في مباراة الدو نصف النهائي.

ويلعب الهلال في نصف النهائي مع الدحيل القطري بعد غد الأحد.

المصدر: RT





