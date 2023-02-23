موعد مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة المصيرية في الدوري الأوروبي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الخميس، إلى ملعب "أولد ترافورد" الذي سيكون مسرحا لموقعة مانشستر يونايتد وضيفه برشلونة في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 للدوري الأوروبي.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الـ23:00 بتوقيت السعودية، الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش.

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وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب 2-2 في برشلونة الأسبوع الماضي، في مباراة اتسمت بالإثارة على ملعب "كامب نو" الشهير.

ويتوقع أن تكون مباراة الليلة أكثر إثارة حيث سيتطلع كل فريق لخطف بطاقة التأهل للدور المقبل.

المصدر: RT