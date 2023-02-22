3 لاعبين بارزين يغيبون عن برشلونة في مواجهة مانشستر يونايتد الحاسمة

سيفتقد نادي برشلونة لخدمات ثلاثة من أبرز نجومه، عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد غدا الخميس في إياب الملحق الفاصل من الدور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب 2-2 في برشلونة الأسبوع الماضي، في مباراة اتسمت بالإثارة على ملعب "كامب نو" الشهير.

وسيحرم "البارسا" في مباراة الإياب في مانشستر، من صانع ألعابه بيدري وجناحه عثمان ديمبيلي بسبب الإصابات.

كما سيفقد المدرب تشافي خدمات لاعب الوسط غافي بسبب الإيقاف.

واستبعد بيدري من المشاركة بعد إصابته في عضلات الفخذ بالساق اليمنى بينما يعاني ديمبيلي من إصابة في عضلات الفخذ الرباعية في الساق اليسرى.

ويتوقع أن يعتمد تشافي على فيران توريس أو أنسو فاتي للعب في الهجوم ضد يونايتد مع روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، أو إضافة سيرغي روبرتو إلى مركز خط وسط مهاجم في تشكيل أكثر حذرا.

المصدر: وكالات