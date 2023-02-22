بالسيف و"المرودن".. رونالدو يرقص "العرضة السعودية" احتفاء بيوم تأسيس المملكة (فيديو)
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع زملائه في فريق النصر السعودي بطريقة مميزة بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مران الفريق يوم الأربعاء.
وظهر رونالدو في مقطع فيديو وصورا نشرها الحساب الرسمي للنصر عبر "تويتر"، وهو يرتدي الزي التراثي السعودي "المرودن"، ويحمل علم السعودية وسيفا ويؤدي "العرضة السعودية " وهي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية.
ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد 🇸🇦💚— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023
هكذا احتفلنـا في نادي #النصر 🤩
بـ #يوم_التأسيسpic.twitter.com/5wrR2h70Wv
والسلايل في يديــنا 🤩💚#يوم_التأسيسpic.twitter.com/RYvhMxubgO— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023
الاسطورة رونالدو بالزي السعودي 🇸🇦😍pic.twitter.com/8ni6AE4bpS— احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) February 22, 2023
واحتفت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، 22 فبراير، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م.
"بالزي السعودي"#كريستيانو_رونالدو يؤدي "العرضة السعودية"بمناسبة #يوم_التأسيس#يوم_بدينا— هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 22, 2023
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وتحتفل السعودية، بذكرى يوم التأسيس، في كافة مناطق المملكة، من خلال إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية متنوعة.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي