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بالسيف و"المرودن".. رونالدو يرقص "العرضة السعودية" احتفاء بيوم تأسيس المملكة (فيديو)

الرياضة

بالسيف و
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احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع زملائه في فريق النصر السعودي بطريقة مميزة بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مران الفريق يوم الأربعاء.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو وصورا نشرها الحساب الرسمي للنصر عبر "تويتر"، وهو يرتدي الزي التراثي السعودي "المرودن"، ويحمل علم السعودية وسيفا ويؤدي "العرضة السعودية " وهي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية.

واحتفت المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، 22 فبراير، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727م.

وتحتفل السعودية، بذكرى يوم التأسيس، في كافة مناطق المملكة، من خلال إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية متنوعة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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