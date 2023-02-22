فان دايك يعلق على خسارة ليفربول بخماسية أمام ريال مدريد

أقر مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، الأربعاء بأن فريقه تنتظره مهمة "شبه مستحيلة" لمواصلة مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا غداة الخسارة أمام ريال مدريد 2-5 في ذهاب ثمن النهائي.

وتقدم رفاق فان دايك 2-0 في "أنفيلد" الثلاثاء، لكن شباكهم استقبلت بعد ذلك خمسة أهداف بمواجهة حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية الأم (14 مرة)، فتلقى ليفربول أكبر خسارة في عقر داره على الساحة الأوروبية.

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وقال فان دايك عن مباراة الإياب في العاصمة الإسبانية في 15 مارس المقبل: "تنتظرنا مهمة شبه مستحيلة في مدريد في غضون ثلاثة أسابيع، ولكن عندما يحين الوقت، سنركز وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل النادي بأفضل ما نستطيع".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو مشاهدة ما حصل والتعلم منه والتأكد من عدم حدوثه في المباراة التالية، وهي أمام كريستال بالاس (السبت في الدوري ضمن منافسات المرحلة 25). يبدو الأمر سهلا للغاية ولكنه ليس كذلك، هذه الحقيقة الصعبة".

وتابع "إذا نظرت إلى الخلف في آخر مباراتين، فقد لعبنا بشكل جيد (الفوز على إيفرتون ونيوكاسل) وهذا شيء يجب أن نركز عليه أيضا ولا نشعر بالذعر".

وشدد المدافع الدولي الهولندي على أن الريال يملك "العديد من اللاعبين الممتازين في جميع المراكز ويمكنهم معاقبتك واستغلال الأخطاء التي ترتكبها وهذا ما فعلوه خاصة في الشوط الثاني".

وأردف قائلا "من الواضح جدا أن نرى أخطاء (ارتكبناها) لا ينبغي تكرارها لكنها تحدث في كرة القدم. نحن لسنا روبوتات".

وزادت هذه الخسارة من محن "الريدز" الذي يمر بموسم سيئ على صعيد النتائج، إذ فقد لقبي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي ويقبع في المركز الثامن في البريميرليغ متأخرا بفارق 7 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

كما يعاني ليفربول دفاعيا إذ اهتزت شباكه بثلاثة أهداف أو أكثر خلال 8 مباريات هذا الموسم، وتلقى ضربة معنوية جديدة بإصابة مدافعه جو غوميز في لقاء الريال.

المصدر: وكالات