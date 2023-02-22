رد فعل غريب لكلوب بعد تسجيل بنزيما الهدف الرابع في شباك ليفربول

أثار مدرب ليفربول، يورغن كلوب، جدلا واسعا برد فعله الغريب بعدما هز مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما شباك "الريدز" بالهدف الرابع أمس الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكلوب يبدو فيها المدرب الألماني وكأنه يضحك بشكل ساخر بعد هدف بنزيما الرابع في مرمى ليفربول.

كلوب بعد هدف بنزيما .. 😆 pic.twitter.com/0m8vOxhTio — دوري ريال مدريد (@79_ssa) February 21, 2023

Jurgen Klopp's reaction after Real Madrid made it 4-2 at Anfield 😅 pic.twitter.com/azJcw3VOpW — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2023

كلوب بعد هدف بنزيما .. 🤣🤣🔥 pic.twitter.com/ywwxMjleNP — طه الشعراوي | ㉟⓮ (@TahaSami77) February 21, 2023

وتعرض كلوب وفريقه لصدمة أمام ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال، فبعد أن استهل الفريق الإنجليزي المباراة المثيرة بقوة بتقدمه بهدفين من توقيع الأوروغوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 4 و14 تواليا.

انتفض الريال، وسجل عودة مذهلة بتسجيله لخمسة أهداف كاملة بواسطة كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 21 و36، ومواطنه إيدير ميليتاو في الدقيقة 48، والفرنسي كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين 56 و67 ليحسم الفريق الملكي المباراة لمصلحته بنتيجة 5-2.

المصدر: مواقع التواصل