دوري أبطال أوروبا.. نابولي يعود بفوز ثمين من ملعب فرانكفورت

وضع نابولي قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الثمين على حساب مستضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي.

وسجل الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، وجيوفاني دي لورينزو هدفي نابولي في الدقيقتين 40 و69.

إقرأ المزيد

وشهدت المباراة إهدار نجم نابولي، الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، ركلة جزاء في الدقيقة 36، وطرد مهاجم آينتراخت فرانكفورت، الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة 58.

وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب في 15 مارس المقبل، على ملعب "دييغو مارادونا"، لتحديد المتأهل منهما لربع النهائي.

المصدر: RT