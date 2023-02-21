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صلاح يصنع التاريخ في مباراة ليفربول وريال مدريد (فيديو)

الرياضة

صلاح يصنع التاريخ في مباراة ليفربول وريال مدريد (فيديو)
AP
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كتب النجم المصري محمد صلاح، التاريخ في المباراة التي تجمع فريقه ليفربول وريال مدريد الآن، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ليفربول التسجيل في شباك ريال مدريد، في الدقيقة الرابعة، عن طريق الأوروغوياني داروين نونيز، من صناعة صلاح.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح بات الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 تمريرة حاسمة.

وعاد صلاح في الدقيقة 14 ليسجل بنفسه الهدف الثاني لليفربول مستغلا خطأ غريبا لحارس الريال تيبو كورتوا.

وبحسب "أوبتا"، فإن صلاح عادل رقم الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي، كأكثر لاعب إفريقي تسجيلا في دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفا.

كما أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية، برصيد 42 هدفا، من 66 مباراة، متفوقا على الأسطورة سيتفين جيرارد الذي سجل 41 هدفا في 129 مباراة.

وأصبح صلاح أيضا، أكثر من سجل بقميص ليفربول في البطولات الأوروبية، على ملعب "أنفيلد"، برصيد 19 هدفا.

وانتهى الشوط الأول لمباراة ليفربول والريال بالتعادل الإيجابي 2-2

المصدر: وكالات

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