صلاح يصنع التاريخ في مباراة ليفربول وريال مدريد (فيديو)

كتب النجم المصري محمد صلاح، التاريخ في المباراة التي تجمع فريقه ليفربول وريال مدريد الآن، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ليفربول التسجيل في شباك ريال مدريد، في الدقيقة الرابعة، عن طريق الأوروغوياني داروين نونيز، من صناعة صلاح.

هدف ليفربول الاول رااااااااااائع pic.twitter.com/3eHxB8iKF7 — 37 (@p46) February 21, 2023

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح بات الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 تمريرة حاسمة.

📊 Mohamed Salah has now provided more Champions League assists for Liverpool [13] than any other player in the club's history. #lfc [opta] pic.twitter.com/04RkaAjBeb — Anfield Watch (@AnfieldWatch) February 21, 2023

وعاد صلاح في الدقيقة 14 ليسجل بنفسه الهدف الثاني لليفربول مستغلا خطأ غريبا لحارس الريال تيبو كورتوا.

𝐆𝐎𝐀𝐋 | 𝖫𝗂𝗏𝖾𝗋𝗉𝗈𝗈𝗅 1-0 𝖱𝖾𝖺𝗅 𝖬𝖺𝖽𝗋𝗂𝖽 (𝖭𝗎𝗇𝖾𝗓) pic.twitter.com/oqfHikdIlt — EuroFoot (@eurofootcom) February 21, 2023

وبحسب "أوبتا"، فإن صلاح عادل رقم الإيفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي، كأكثر لاعب إفريقي تسجيلا في دوري أبطال أوروبا، برصيد 44 هدفا.

44 - Mohamed Salah a marqué 44 buts en Ligue des Champions, égalant le plus haut total pour un joueur africain dans l'histoire de la compétition (44 pour Didier Drogba également). Pharaon. #LFCREALpic.twitter.com/LsbdUgXe0B — OptaJean (@OptaJean) February 21, 2023

كما أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية، برصيد 42 هدفا، من 66 مباراة، متفوقا على الأسطورة سيتفين جيرارد الذي سجل 41 هدفا في 129 مباراة.

وأصبح صلاح أيضا، أكثر من سجل بقميص ليفربول في البطولات الأوروبية، على ملعب "أنفيلد"، برصيد 19 هدفا.

وانتهى الشوط الأول لمباراة ليفربول والريال بالتعادل الإيجابي 2-2

المصدر: وكالات