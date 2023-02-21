ما منع رئيس ريال مدريد من حضور مباراة فريقه ضد ليفربول؟

تراجع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، عن فكرة السفر إلى إنجلترا لحضور مواجهة فريقه ضد ليفربول، المقررة مساء يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيريز غير جدول أعماله، بعد نبأ وفاة أمانثيو أمارو، الرئيس الفخري لريال مدريد.

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وأضافت: "كما تقررت عودة مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد، إيميليو بوتراغينيو، الذي سافر إلى إنجلترا أمس الاثنين، ليقود حفل التكريم الوداعي لأمانثيو".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إلغاء مأدبة الغداء بين إدارتي ريال مدريد وليفربول، بسبب هذا الحدث.

وأعلن نادي ريال مدريد صباح يوم الثلاثاء، وفاة رئيسه الفخري وأحد أساطيره، أمانثيو أمارو، عن عمر ناهز 83 عاما.

المصدر: وكالات