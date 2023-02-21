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أفشة يهز شباك أسوان ويعتذر لجماهير الأهلي (فيديو)

الرياضة

أفشة يهز شباك أسوان ويعتذر لجماهير الأهلي (فيديو)
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قدم نجم الأهلي محمد مجدي أفشة، اعتذاره لجماهير فريقه بعدما هز شباك أسوان (3-0) يوم الثلاثاء ضمن الدوري المصري، وذلك بعد الانتقادات التي طالته في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

وسجل أفشة هدف الأهلي الثالث أمام أسوان، قبل أن يتوجه صوب جماهير فريقه، ويرفع يديه معتذرا لهم.

وتعرض أفشة لانتقادات لاذعة من جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه خاصة خلال مشاركته مع "المارد الأحمر" في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مطلع الشهر الحالي في المغرب.

وخسر الأهلي ثلاث مباريات على التوالي قبل مواجهة أسوان، بدأها بالسقوط أمام ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية، ثم فقد الميدالية البرونزية بخسارته أمام فلامينغو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

كما تعرض الأهلي لهزيمة ثالثة السبت الماضي، بخسارته أمام الهلال السوداني بهدف دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT

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